«Она приходила ухаживать за ребенком». Медики рассказали подробности ЧП в Пермском перинатальном центре

Фото с места происшествия: паблик ЧП_59.

- Эта женщина не являлась пациенткой Пермского краевого перинатального центра, она приходила ухаживать за своим ребенком, который проходит здесь лечение, - сообщили «КП»-Пермь» медики, знакомые с ситуацией, произошедшей 2 октября в перинатальном центре.

Напомним, утром из окна здесь упала молодая женщина. Она была матерью недавно появившегося на свет малыша. Судя по всему, ребенок родился недоношенным либо с патологией, обычно в течение нескольких месяцев таких детишек выхаживают здесь в кювезах, а мамы, у которых со здоровьем все в порядке, приезжают, кормят, навещают своих деток и ухаживают за ними.

Сейчас по факту обнаружения тела женщины около перинатального центра проводится доследственная проверка. В Следственном комитете «КП» рассказали, что уже проведен осмотр места происшествия и назначена экспертиза, которая установит причину смерти женщины.

Органам опеки предстоит установить, остались ли у ребенка родственники, которые смогут забрать его.

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