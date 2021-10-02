Вахтовик из Перми погиб в страшном ДТП на трассе в Югре

Фото с места аварии: ГИБДД Советского района ХМАО.

Утром 1 октября на 337 километре трассы «Югра» произошло ДТП, в результате которого скончался 41-летний житель Перми. Мужчина возвращался домой с вахты, но не справился с управлением и попал в ДТП.

- Житель Перми управлял автомобилем Volkswagen Polo и двигался со стороны Ханты-Мансийска в сторону города Советский, - рассказали подробности в ГИБДД Советского района ХМАО. - Он не учел безопасную скорость движения и метеорологические условия, не справился с управлением и допустил наезд на дорожное ограждение. После этого транспортное средство юзом въехало под грузовой автомобиль Scania, двигавшийся во встречном направлении, управлял им 40-летний водитель.

После столкновения оба автомобиля выехали на полосу встречного движения, там легковушка загорелась, а ее водитель от полученных травм скончался на месте. По факту аварии проводится проверка.