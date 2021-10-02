Из окна Пермского краевого перинатального центра выпала пациентка

Фото с места происшествия: паблик ЧП_59.

2 октября в соцсетях появилось фото, сделанное из окна Пермского краевого перинатального центра на улице Маршала Жукова. Автор – паблик ЧП_59. Судя по всему, автор поста – одна из пациенток центра - очевидец ЧП. Подпись под фото: «Девушка выбросилась из окна в перинаталке».

На кадрах автомобиль полиции и лежащее на асфальте женское тело. Рядом с ним стоит женщина в белом халате, но помощь она не оказывает. Рядом несколько сотрудников полиции и СК держат в руках документы. По всей видимости, в результате падения пациентка получила травмы, несовместимые с жизнью.

- По факту обнаружения тела женщины проводится доследственная проверка, - сообщили «Комсомольской правде» в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю. – Проведен осмотр места происшествия, назначена экспертиза, которая установит причину смерти.