Новый антирекорд за всю пандемию: в Пермском крае выявлено 512 заболевших COVID-19

170 жителей Пермского края в тяжелом состоянии лежат сейчас на аппаратах ИВЛ. Фото: архив "КП"

2 октября 2021 года в Пермском крае был обновлен антирекорд по количеству заболевших COVID-19. За минувшие сутки диагноз подтвердился у 512 человек. Ранее такой статистики не было никогда за все время пандемии.

- 63 человека проходят лечение в больницах, 449 лечатся амбулаторно на дому под наблюдением врачей, - сообщили в краевом оперштабе по борьбе с инфекцией. – Всего в больницах края сейчас лечатся 4064 человека, 170 из них – в тяжелом состоянии на ИВЛ. Общее число инфицированных в регионе достигло 102 567 человек.

Среди 512 новых инфицированных 171 мужчина, 341 – женщины и 46 детей. Из взрослых, тех, кому от 15 до 29 лет – 69 человек, от 30 до 49 лет – 152 человека, 168 в возрасте 50-64 и 77 человек старше 65 лет.

Напомним, чтобы стабилизировать ситуацию с заболеваемостью, с 4 октября в Прикамье было решено ввести QR-коды для посещения спортивных и культурных мероприятий. О том, как они будут действовать, подробно можно прочитать здесь.