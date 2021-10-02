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Звезды2 октября 2021 9:08

Состоялась премьера фильма «Нормальный только я», режиссером которого стал Антон Богданов

28 октября премьера пройдет в Перми, а на экраны страны фильм выйдет 11 ноября
Алена ОВЧИННИКОВА
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Фильм «Нормальный только я» - режиссерский дебют Антона Богданова.

Фильм «Нормальный только я» - режиссерский дебют Антона Богданова.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Бесконечно важная новость! Факт! Момент! Реальность! – написал на своей странице в Instagram актер и режиссер из Перми Антон Богданов. - Вчера на одном из старейших мировых кинофестивалей произошла наша камерная Премьера фильма «Нормальный только я». Это дебют, мой дебют как режиссера! И это было, есть и остается очень важным моментом в моей жизни! Спасибо Ташкент! Ты прекрасен! Почему-то именно с тобой навсегда будут ассоциироваться мои испарины на лбу и немеющие пальцы, а в остальном, оценит только зритель….большой и маленький!

Расписание ближайших премьер дебютного режиссерского фильма Антона Богданова:

15 октября - Кинофестиваль «Лампа» (г. Москва)

28 октября - Пермь (Синема Парк Кристалл)

31 октября - Ростов (кинотеатр Чарли)

2 ноября - Питер (Формула Кино Галерея)

10 ноября - Большая Московская Премьера (Формула Кино на Кутузовском ТРЦ Океания)

Выход фильма на экраны страны - 11 ноября.