На набережной Камы появилась новая мини-скульптура

Фото: Фабрика Радости

В Перми на набережной Камы установили новую мини-скульптуру – «Филин». Она сделана по мотивам пермского звериного стиля. Ее автор - начинающий художник, 13-летний Вадим Насыров.

Скульптура закреплена на парапете нижнего пролета спуска на набережную с Соборной площади. Установка новых арт-объектов – это финальная часть фестиваля городской мини-скульптуры #ПМЖПЕРМЬ. Детские арт-объекты созданы на средства гранта от Центра по реализации проектов в сфере культуры. Образы создавали дети, а доработку и масштабирование моделей выполнил пермский скульптор и худрук проекта Юрий Шикин.