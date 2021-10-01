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Общество1 октября 2021 17:49

Волонтеры просят пермяков выйти на поиски пропавшего пенсионера

Мужчина нуждается в медицинской помощи
Борис МЕРКУШЕВБорис МЕРКУШЕВ
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Фото: поисковой отряд имени Ирины Бухановой/ВКонаткте

Фото: поисковой отряд имени Ирины Бухановой/ВКонаткте

Волонтеры поискового отряда имени Ирины Бухановой просят пермяков выйти на поиски 74-летнего Виктора Березина, который вечером 1 октября ушел из дома в Свердловском районе Перми и пропал.

Сообщается, что мужчина нуждается в медицинской помощи. Всех, кто хочет помочь волонтерам, ждут в 20:00 на улице Николая Островского, 75.

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