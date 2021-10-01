В Пермском крае мужчина надругался над восьмилетней девочкой на автобусной остановке

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В середине июня пьяный 53-летний мужчина пришел на автобусную остановку в городе Чайковском. Там он увидел 8-летнюю девочку, которая ждала автобус, чтобы поехать домой. Как сообщают в пресс-службе следственного комитета, мужчина совершил в отношении ребенка насильственные действия сексуального характера.

- Преступные действия обвиняемого были пресечены находящимися на остановке очевидцами произошедшего. Следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело по статье с "Иные действия сексуального характера, совершенные с использованием беспомощного состояния потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста" утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

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