Пермские десятиклассники смогут углубленно изучать предметы в школах по соседству

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Не все школы могут одинаково углубленно обучать учеников по всем предметам. Например, в одной школе – сильное преподавание математики, в другой – английского языка. Чтобы предоставить старшеклассникам равные возможности для подготовки к ЕГЭ, в Перми создали четыре образовательных кластера.

Как рассказал глава Перми Алексей Дёмкин, с 1 октября 12 школ города организуют сетевое взаимодействие по оказанию услуг углубленного изучения предметов для учащихся 10 классов.

Ребята, которым нужно повысить свои знания по отдельным предметам, смогут посещать уроки преподавателя другой школы. В результате такого взаимодействия каждый старшеклассник будет иметь возможность выбора программ углубленного (профильного) изучения всех предметов учебного плана на качественном уровне в очном режиме в образовательных учреждениях, которые находятся в микрорайоне проживания, и сможет качественно подготовиться к ЕГЭ по месту жительства.

Сетевые кластеры созданы в четырех районах Перми: Индустриальном (лицей №8, лицей №3, школа №136, школа №108), Свердловском (школа №93, гимназия №33, школа №42), Дзержинском (школа «Дуплекс», школа «Приоритет», школа №32), Мотовилихинском (школа дизайна «Точка», школа №50).

В проекте примут участие 60 педагогов и около 120 детей