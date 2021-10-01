Пермский филиал «Т Плюс» проверит теплосети Пермии Кондратово с помощью реагента

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Пермский филиал ПАО «Т Плюс» проведет проверку целостности тепломагистралей с помощью добавления в сетевую воду специального вещества – «Уранин-А» (флуоресцеин). Он соответствует всем санитарным нормам. Его главное свойство – окрашивание жидкости в ярко-зелёный цвет, что позволяет увидеть утечки на сетях и обнаружить незаконные врезки.

«Уранин-А» обычно применяется в начале отопительного сезона до наступления минусовых температур, в тот момент, когда закончены гидравлические испытания и сеть заполнена теплоносителем. Сотрудники службы химводоочистки на ТЭЦ или котельных компании добавляют его в сетевую воду, строго соблюдая дозировку. Никакого ущерба экологии не наносится, что доказывает мировой опыт применения реагента. Например, эта же технология используется ежегодно в Чикаго (США), где местная река окрашивается флуоресцеином в зеленый цвет в честь празднования дня святого Патрика.

Жители левобережной части Перми и поселения Кондратово могут обнаружить «зеленую воду» в период с 4 по 15 октября. В этом случае нужно сохранять спокойствие и сообщить в Центральную диспетчерскую «Пермских тепловых сетей» по телефону +7 (342) 243-72-99.