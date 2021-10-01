«Свеза» модернизировала оборудование на пермском комбинате для выпуска улучшенной ламинированной фанеры

Фото: «Свеза»

На комбинате «Свеза» в Уральском завершена реализация инвестпроекта стоимостью более 23 млн рублей. Модернизация оборудования позволит выпускать ламинированную фанеру с улучшенным лицевым слоем. До конца года участок выйдет на полную производственную мощность.

Пермский комбинат компании «Свеза» завершил реализацию инвестиционного проекта, направленного на улучшение свойств выпускаемой ламинированной фанеры. Проект стартовал около года назад. Инвестиции составили более 23 млн рублей. В ходе работ по обновлению существующих мощностей была проведена замена действующих плит одного из прессов ламинирования на новые, с усовершенствованным конструктивом. В настоящее время пуско-наладочные работы завершены. Персонал прошел дополнительное обучение. До конца года участок выйдет на полную производственную мощность.

Фото: «Свеза»

Ввод нового оборудования позволит довести качество поверхностей выпускаемых продуктов ЛБФФ и ЛБФФ Deck 2.0 до эталонного вида, запустить производство ламинированной фанеры на основе высококачественных пленок.

«Мы уходим от выпуска массового продукта и стремимся развивать производство под конкретные запросы заказчиков. У наших клиентов есть потребность в специальных продуктах с дополнительными свойствами, и мы будем готовы им их предложить», - подчеркнул Денис Мальцев, директор комбината в Уральском.

Фото: «Свеза»

По предварительным подсчетам, с выпуском нового продукта доходность компании за 4 года увеличится не менее чем на 50 млн рублей. До конца года комбинат произведет порядка 25 тыс. м3 ламинированной фанеры с улучшенными свойствами, а также в дальнейшем планирует наращивать объемы высокомаржинального продукта.