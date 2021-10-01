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Политика1 октября 2021 11:50

Артем Балахнин возглавил министерство ЖКХ Пермского края

К своим обязанностям новый министр приступил с 1 октября
Григорий СЕРЕДКИН
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Артем Балахнин.

Артем Балахнин.

Краевое минЖКХ возглавил Артем Балахнин, ранее занимавший пост министра тарифного регулирования и энергетики. Указ об этом подписал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

К своим обязанностям новый министр приступил с 1 октября.

Исполнять обязанности министра тарифного регулирования и энергетики Пермского края будет Вера Ануфриева, ранее бывшая заместителем директора ПГУП «Теплоэнерго».

Андрей Кокорев, экс-глава краевого минЖКХ, будет продолжать курировать жилищно-коммунальный блок, куда входят министерство ЖКХ и благоустройства, министерство тарифного регулирования и энергетики, Инспекция государственного жилищного надзора, Фонд капремонта и Региональный оператор по обращению с ТКО ПГУП «Теплоэнерго», в должности заместителя председателя краевого Правительства.