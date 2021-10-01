В Прикамье выявили почти 500 зараженных коронавирусом за сутки

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В Пермском крае суточный прирост зараженных коронавирусом вновь побил антирекорд. За минувшие сутки выявлено 497 новых инфицированных.

37 человек проходят лечение в больницах, 460 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей. Среди новых инфицированных 180 пациентов мужского пола, 317 – женского, среди заболевших 27 детей.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 102 055. Выздоровело за сутки 414 человек.

Скончалось за сутки от инфекции 29 человек. Общее число умерших от ковида регионе составило 4886.