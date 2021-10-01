В Пермском крае бывшего замначальника колонии будут судить за взятку и мошенничество

Фото: СКР по Пермскому краю.

В Соликамске следователи расследуют уголовное дело о крупной взятке и мошенничестве. Обвиняют в преступлениях бывшего заместителя начальника оперативного отдела ФКУ ИК-9 ГУФСИН России по Пермскому краю.

Как рассказали в СКР по Пермскому краю, осенью 2017 года он предложил осужденному купить ему сотовый телефон и обеспечить беспрепятственное им пользование в колонии. Осужденный попросил свою сожительницу перевести зам начальнику 8 тысяч рублей, но телефон ему так никто и не передал.

- В 2018 – 2019 годах обвиняемый получил частями взятку, в общей сумме более 407 тысяч рублей за общее покровительство и попустительство по службе осужденному, организовавшему в колонии незаконную торговлю продуктами питания и запрещенными к обороту товарами, а также за пронос на территорию колонии сим-карт, сотовых телефонов и аксессуаров к ним, - сообщает СКР по Пермскому краю.

В ближайшее время уголовное дело следователи направят в суд.