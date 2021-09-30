В администрации Перми произошли кадровые перестановки

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В пермской администрации произошли кадровые перемены. Как рассказали в пресс-службе мэрии, со всеми руководителями районных администраций продлены трудовые контракты. Исключение – глава Индустриального района Александр Иванов.

Покидает свою должность и руководитель аппарата мэрии Светлана Ивашкина. Обязанности главы аппарата мэрии будет исполнять начальник кадрового управления Галина Полунина.

С муниципальной службы ушла и Лидия Королева, бывшая на посту замглавы администрации Перми. Ее полномочия будет исполнять Андрей Падучев – начальник городского департамента общественной безопасности.