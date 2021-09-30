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Политика30 сентября 2021 20:43

В администрации Перми произошли кадровые перестановки

Григорий СЕРЕДКИН
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Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В пермской администрации произошли кадровые перемены. Как рассказали в пресс-службе мэрии, со всеми руководителями районных администраций продлены трудовые контракты. Исключение – глава Индустриального района Александр Иванов.

Покидает свою должность и руководитель аппарата мэрии Светлана Ивашкина. Обязанности главы аппарата мэрии будет исполнять начальник кадрового управления Галина Полунина.

С муниципальной службы ушла и Лидия Королева, бывшая на посту замглавы администрации Перми. Ее полномочия будет исполнять Андрей Падучев – начальник городского департамента общественной безопасности.