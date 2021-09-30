За прошедшие сутки в Прикамье COVID-19 выявили в 31 муниципалитете

Фото: permkrai.ru

За прошедшие сутки в Пермском крае новые заражения коронавирусом выявили в 31 муниципалитете. Напомним, сегодня в Прикамье был побит рекорд суточной заболеваемости ковидом – заразились 488 человек.

Как сообщили в краевом Роспотребнадзоре, в Перми COVID-19 подтвержден у 144 человек. На втором месте идет Пермский муниципальный район: 48 случаев. В Чусовском городском округе заболел 41 человек.

В Сивинском округе заболели 39 жителей, в Октябрьском 33, в Губахе 29, в Березниках 28. В Горнозаводском городском округе инфекцию выявилиа у 21 человека, а в Красновишерском у 20.

В Суксунском заболели 18 человек, в Соликамском у 16, в Чердынском у 15, в Березовском муниципальном округе 11.