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Общество30 сентября 2021 18:52

За прошедшие сутки в Прикамье COVID-19 выявили в 31 муниципалитете

Рассказываем, где больше всего подтвержденных заражений
Григорий СЕРЕДКИН
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Фото: permkrai.ru

Фото: permkrai.ru

За прошедшие сутки в Пермском крае новые заражения коронавирусом выявили в 31 муниципалитете. Напомним, сегодня в Прикамье был побит рекорд суточной заболеваемости ковидом – заразились 488 человек.

Как сообщили в краевом Роспотребнадзоре, в Перми COVID-19 подтвержден у 144 человек. На втором месте идет Пермский муниципальный район: 48 случаев. В Чусовском городском округе заболел 41 человек.

В Сивинском округе заболели 39 жителей, в Октябрьском 33, в Губахе 29, в Березниках 28. В Горнозаводском городском округе инфекцию выявилиа у 21 человека, а в Красновишерском у 20.

В Суксунском заболели 18 человек, в Соликамском у 16, в Чердынском у 15, в Березовском муниципальном округе 11.