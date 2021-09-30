Пермская «Звезда» сенсационно разгромила «Тюмень»

Фото: ФК "Звезда"

Во втором матче под руководством нового главного тренера пермский ФК «Звезда» разгромил одного из лидеров группы «4» второго дивизиона ФНЛ – ФК «Тюмень». Матч состоялся в Перми вечером 30 сентября и завершился чистой победой хозяев – 3:0.

Все три мяча «Звезда» забила за восемь минут. На 32-й минуте счет открыл Максим Широков. На 35-й отличился Илья Порохов. До разгрома на 40-й минуте дело довел Андрей Придюк.

После игры «Звезда» заработала важные три очка и разместилась на девятом месте турнирной таблицы. Теперь у команды Петракова 14 очков после 11 матчей. Отставание от восьмого места, которое делят «Динамо-Барнаул» и «Урал-2» - два очка.

Напомним, ранее «Звезда» в первом матче под руководством нового тренера проиграла «Амкару» - 1:3.