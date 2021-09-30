Пермь
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в ПермиОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пермь
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в ПермиОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Пермь
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия30 сентября 2021 16:18

В Прикамье осужден отец утонувшей в реке девочки

Происшествие произошло в июне
Григорий СЕРЕДКИН
КомментироватьОставить комментарий(0)
.

.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Карагайский районный суд вынес приговор отцу утонувшей 7-летней девочки. Как рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры, 36-летнего мужчину признали виновным в причинении смерти по неосторожности своей малолетней дочери.

Напомним, инцидент произошел в конце июня. Мужчина со своей супругой и 7-летней дочерью отдыхал на берегу реки Обва в не отведенном для купания месте. По рассказам очевидцев, папа предложил дочке поучиться плавать. Но затея обернулась трагедией – мужчина не смог ее спасти.

Погибла и мать девочки, которая пыталась её спасти. Суд приговорил мужчину к 1 году 6 месяцам исправительных работ с удержанием в доход государства 5% заработка.