В Прикамье осужден отец утонувшей в реке девочки

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Карагайский районный суд вынес приговор отцу утонувшей 7-летней девочки. Как рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры, 36-летнего мужчину признали виновным в причинении смерти по неосторожности своей малолетней дочери.

Напомним, инцидент произошел в конце июня. Мужчина со своей супругой и 7-летней дочерью отдыхал на берегу реки Обва в не отведенном для купания месте. По рассказам очевидцев, папа предложил дочке поучиться плавать. Но затея обернулась трагедией – мужчина не смог ее спасти.

Погибла и мать девочки, которая пыталась её спасти. Суд приговорил мужчину к 1 году 6 месяцам исправительных работ с удержанием в доход государства 5% заработка.