«Даже смотреть страшно». В Пермском крае водитель несколько раз перевернулся и вылетел из салона

Кадр видео: |ПБ| Подслушано Боровск Соликамск Культурный.

В Соликамском районе 27 сентября произошло ДТП, в последствиях которого сейчас разбираются сотрудники ГИБДД. Видеозапись появилась в одной из групп Соликамска ВКонтакте. На ней автомобиль ВАЗ 2115 несколько раз переворачивается на дороге, в один один момент из машины вываливается водитель. Он буквально летит вслед за автомобилем и ему чудом удается избежать столкновения с ней. Что происходило дальше, неизвестно.

Пользователи социальных сетей с ужасом комментировали увиденное: "Страшно даже смотреть. Надеюсь мужчина жив. Автолюбители и пешеходы,будьте аккуратны на дороге. Жизнь одна". "Люди добрые, не ездите как сумасшедшие", "Видимо, на ходу колесо лопнуло, не справился с управлением - и вот результат", - писали жители Прикамья.

В ГИБДД по Пермскому краю рассказали, что по предварительной информации, ДТП произошло на обходе города Соликамска.

«Неизвестный водитель, при невыясненных обстоятельствах совершил ДТП и допустил съезд с дороги. С места автоаварии он скрылся, проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, устанавливается водитель транспортного средства».

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