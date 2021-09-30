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"Бизнес-новости": Пермь30 сентября 2021 14:18

Подведены итоги проекта «Город-сад. Наследие»

В нем приняли участие школы, учреждения дополнительного образования и детские сады города Березники
Борис МЕРКУШЕВБорис МЕРКУШЕВ
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Фото предоставлено филиалом «Азот» АО «ОХК «Уралхим»

Фото предоставлено филиалом «Азот» АО «ОХК «Уралхим»

Филиал «Азот» АО «ОХК «Уралхим» завершил эколого-просветительский проект «Город-сад. Наследие», посвященный юбилею известного пермского ученого практика-озеленителя Валентина Миндовского. В нем приняли участие школы, учреждения дополнительного образования и детские сады города Березники. Общая сумма на реализацию проекта составила около 900 тысяч рублей.

Благодаря проекту, инициированному Советом активной молодежи «Лига лидеров» филиала «Азот», на территории экоцентра Дома детского и юношеского туризма и экскурсий (ДДЮТ) появилась аллея из 12 сортов яблонь и беседка для занятий с детьми. Старые яблони были высажены 60 лет назад еще по проекту Валентина Миндовского. С возрастом они стали ветровальными. Так появился проект «Яблоневый цвет». В этом году молодые яблони дали первые плоды.

Татьяна Тургаева, педагог дошкольного образования. Фото предоставлено филиалом «Азот» АО «ОХК «Уралхим»

Татьяна Тургаева, педагог дошкольного образования. Фото предоставлено филиалом «Азот» АО «ОХК «Уралхим»

Детский сад №58 участвует в проекте «Город-сад. Наследие» также один из победителей «Города-сада. Наследие». На средства гранта здесь реализовали серию образовательных эко-проектов. Появились зимний сад, аптекарский огород, метеостанция, проходят образовательные терренкуры: маршруты для детей с посещением зоны игр на асфальте, центров познавательно-исследовательской деятельности, экологических и оздоровительных троп.

В загородном лагере «Дружба» за три года, что реализуется грант, высадили и вырастили более 200 туй и китайских сосен.

Надежда Чжан, директор лагеря «Дружба». Фото предоставлено филиалом «Азот» АО «ОХК «Уралхим»

Надежда Чжан, директор лагеря «Дружба». Фото предоставлено филиалом «Азот» АО «ОХК «Уралхим»

Надежда Чжан, директор лагеря «Дружба», г. Березники:

–Наша главная задача – привести детский лагерь в «курортное состояние». Проект помог. Мы разбили дендрарий, выкорчевали пни от старых деревьев, завезли торф, а кроме туй высадили порядка 40 сосен, закупили другие растения. Теперь «Дружба» – не только оздоровительный центр для детей, но и уникальный питомник по разведению редких пород деревьев.

Венера Мухатаева, председатель Совета активной молодежи «Лига лидеров» филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим», специалист отдела социального развития предприятия, отметила:

– Наш проект завершен. И могу с уверенностью сказать, что нам удалось привлечь общественность к благоустройству и озеленению города. Приятно видеть, что в Березниках есть люди, неравнодушные к экологической обстановке. Они сохраняют и развивают наследие Валентина Миндовского, вдохновляют своим примером и прививают экологическую культуру детям и взрослым.

Компания «Уралхим» в рамках стратегии по снижению воздействия на окружающую среду активно поддерживает акции по озеленению в регионах присутствия. Это вклад в улучшение качества воздуха наряду с усилиями по снижению выделения углекислого газа непосредственно в процессе производства.

Наша справка

В рамках эколого-просветительского проекта «Город-сад. Наследие», который продолжался с 2019 по 2021 год, успешно реализован ряд мероприятий: экологический квест для школьников, субботники, конкурс по озеленению территорий образовательных учреждений. Для активистов конкурса была организована поездка в Соликамский Мемориальный ботанический сад им. Г.А. Демидова. Проведена научно-практическая конференция. Лучшие проекты по озеленению территорий образовательных учреждений получили гранты от филиала «Азот». Сертификаты на 100 000 рублей получили пятеро финалистов: школа №3, загородный оздоровительный центр «Дружба», Станция юных натуралистов, Дом детского и юношеского творчества и детский сад №58. Проект отмечен дипломом III степени на краевом конкурсе эколого-просветительских проектов/