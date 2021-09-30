Варили оптику на скорость и подключали новостройку: «Ростелеком» устроил оптические соревнования среди пермских блогеров

Фото: «Ростелеком»

Перед тем как начались оптические старты, профессиональных пользователей интернета познакомили с инновационной технологией «оптика в квартиру». В заключении блогеры по всем правилам техники безопасности сварили разные концы оптического волокна в один провод.

Петр Козловский, директор пермского филиала ПАО «Ростелеком»:

«Все пользуются интернетом, но мало кто задумывается, как организован процесс передачи информации и насколько тонкую и филигранную работу выполняют связисты. Стоит отметить, что нагрузка на наши сети и активность абонентов постоянно растут. С сентября 2020 г. по сентябрь 2021 г. жители Пермского края скачали 592 тысячи терабайт информации. Это почти на двести тысяч больше, чем за аналогичный период в прошлом. Пиковые показатели зафиксированы в январе, марте, апреле и мае 2021 года. Стабильно высокий уровень потребления трафика остается и в другое время. А это значит, что связисты теперь постоянно работают в режиме повышенной готовности».

Для того, чтобы жители Прикамья могли активно пользоваться высокоскоростным интернетом, в регионе ведется активное строительство волоконно-оптических линий связи. С сентября 2020 по сентябрь 2021 года сотрудники «Ростелекома» построили более ста километров оптики, обеспечив доступ к глобальной сети для сотен домохозяйств округа. Внести в процесс цифровизации свой вклад предложили и пермским блогерам. Они завершили подключение высокоскоростного интернета от компании «Ростелеком» в многоквартирном доме на улице Яблочкова по уникальной технологии «оптика в квартиру».

Денис Балков, учитель физкультуры, блогер:

«Я начал вести свой блог совсем недавно, но и до этого я был очень активным пользователем интернета. Все началось с того, что на перемене перед уроком физкультуры мои ученики попросили меня снять видео. Мне показалось это забавным, и я дал ребятам несколько советов. В итоге они каждый раз стали спрашивать мое мнение. Ну а в дальнейшем я и сам стал сниматься с ними в роликах. Это очень сказалось на моем авторитете среди учеников. Теперь с поведением на моих уроках у меня вообще нет проблем. Сегодня я впервые увидел оптику! Понял, насколько это тончайший, гибкий и прочный материал. Больше всего меня конечно поразило то, что сигнал летит по такому тончайшему волокну со скоростью света».

В итоге лучший результат в оптических соревнованиях показала Кристина Аликина второе место занял Алексей Стапанов, а третье Денис Балков. Все они получили небольшие призы от компании «Ростелеком».