В Перми строительство дороги от улицы Старцева до Целинной оценили в 5,3 миллиардов рублей

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Власти Прикамья объявили конкурс на выполнение работ по строительству дороги «Переход улицы Старцева – проспект Октябрят - улица Целинная». Информация об этом размещена на сайте госзакупок. Заказчик — краевое государственное бюджетное учреждение «Управление автомобильных дорог и транспорта» Пермского края.

Начальная (максимальная) стоимость контракта - 5,3 млрд рублей. Подрядчику предстоит разработать рабочую документацию на строительство трассы. А также возвести первый этап трассы. В него входит продление улицы Уинской от улицы Юрша до улицы Грибоедова.

По плану, строительство дороги должно начаться в 2021 году. Закончиться – в 2024 году.