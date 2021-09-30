Авиакомпании смогут летать из Перми в Сараево и Рас-эль-Хайму

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Две авиакомпании получили от Росавиации разрешения на полеты из Перми в столицу Боснии и Герцеговины – Сараево и Рас-эль-Хайму (ОАЭ). Об этом сообщается на сайте ведомства.

Так, авиакомпания «Икар» получила допуск на выполнение рейсов по маршруту «Пермь — Сараево» семь раз в неделю.

Авиакомпания «Россия» сможет летать из Большого Савино в Рас-эль-Хайму (ОАЭ) три раза в неделю в сезоне «зима 2021-2022».

Напомним, получение допуска не является гарантией того, что полет будут выполняться. Решение принимает авиакомпания.