Педагог из Перми стала лауреатом Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2021»

Конкурс «Учитель года» проводится в нашей стране уже в 32 раз.

В Ростове-на-Дону проходит Всероссийский конкурс «Учитель года России – 2021». Уже объявлены имена 15 лауреатов, которые прошли в следующий этап и поборются за звание лучшего учителя страны. Среди лауреатов Елена Щукина - учитель химии школы «Петролеум+» города Перми.

Далее 15-ти педагогам предстоит пройти испытания «Классный час» и «Мастер-класс», по итогам которых станет известна пятерка призеров.

- Учитель – это великая миссия, потому что в образовательных учреждениях закладывается будущее детей, а значит будущее региона и страны – наше будущее, - сказал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. - Мы много говорим об устранении территориального неравенства: очень важно, чтобы в любых, даже самых отдаленных территориях края в наших школах работали квалифицированные, а главное – талантливые педагоги. А мы продолжим создавать условия для их профессионального роста.

Конкурс «Учитель года» проводится в нашей стране уже в 32 раз. Победителя объявят 10 октября в Государственном Кремлевском дворце. Он получит главный приз – Большого хрустального пеликана – и станет советником Министра просвещения Российской Федерации на общественных началах.

За ходом испытаний можно следить на официальном канале Министерства просвещения Российской Федерации на видеохостинге YouTube, в официальном сообществе конкурса в соцсети «ВКонтакте» и на сайте конкурса «Учитель года России – 2021».