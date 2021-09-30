Жители Пермского края смогут сэкономить на проезде при оплате Mastercard

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В Пермском крае с 1 октября будет проводиться совместная акция СберБанка и Mastercard «Каждая поездка дешевле с бесконтактной картой Mastercard». Пассажиры общественного транспорта получат скидку в размере двух рублей при оплате проезда бесконтактной картой Mastercard любого российского банка.

Акция будет действовать на территории Пермского края (Соликамский городской округ, городской округ Березники) и продлится с 1 октября по 30ноября 2021 года.

Транспортным оператором системы безналичной оплаты проезда выступает компания ООО «ЕТК». Автоматизированной системой учета оплаты проезда пассажира является компания «Ехать Быстро».

Установленная в транспорте система приема безналичных платежей позволяет жителям и гостям региона быстро и безопасно оплачивать проезд привычным для себя способом – картой, которой они пользуются и для оплаты покупок. Узнать о возможности такой оплаты можно по размещенной на бортах общественного транспорта специальной наклейке с логотипом СберБанка банка и надписью: «Оплата в одно касание».Далее достаточно приложить к терминалу бесконтактную банковскую карту, смартфон или смарт-часы с подключенными сервисами Apple Pay, Samsung Pay, GPay или другие устройства.

Константин Подвальный, управляющий Пермским отделением ПАО Сбербанк:

«Банковские карты все активнее вытесняют из обращения наличные деньги. Вместе с тем, их функционал и сфера применения с каждым годом расширяется. Использование банковской карты для оплаты проезда – это удобное, экономичное и универсальное решение. Для нас основная задача - предоставить населению высококлассный сервис. Мы пытаемся делать все возможное для того, чтобы экономить время людей при осуществлении их повседневных дел. Поэтому очень важно, чтобы человек мог получить услугу одним касанием».

Антон Шигапов, вице-президент по развитию цифровых платежей Mastercard в России:

«Бесконтактная технология платежей очень популярна среди россиян. В нашем опросе более 70% ответили, что именно этот способ стал их каждодневной привычкой при расчете за товары и услуги, в том числе при оплате проезда. Мы активно развиваем бесконтактную технологию на транспорте, чтобы такая возможность была доступна в разных городах и регионах России. Вместе со Сбербанком мы приглашаем жителей Соликамского городского округа и городского округа Березники поучаствовать в нашей новой акции и получить скидку на проезд, оплачивая его в одно касание банковской картой или мобильным устройством с платежной функциональностью».

Михаил Казаков, генеральный директор АО «РАСЧЕТНЫЕ РЕШЕНИЯ»

«Безналичная оплата общественного транспорта становится популярнее: пассажиры демонстрируют высокий уровень доверия к бесконтактным платежам — это быстро, удобно и безопасно. Дополнительным плюсом является возможность получить выгоду за счет акционных скидок при оплате проезда банковской картой».

Оплата банковской картой позволяет пассажиру экономить время, так как проезд можно оплачивать той же картой, что и повседневные покупки. Не требуется покупать дополнительный билет, пополнять транспортную карту, оплачивать проезд наличными водителю. Перевозчикам сервис безналичной оплаты проезда позволяет повысить качество обслуживания клиентов, снизить операционные расходы и увеличить собираемость выручки.