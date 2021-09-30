«Поезд здоровья» Сбера стартовал во Владимирской области

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Сотрудники Сбера Волго-Вятского банка Сбербанка смогут пройти диагностику и обследование своего организма в специальном «Поезде здоровья».

«Поезд здоровья» - это передвижной диагностический центр, который оснащен медицинским оборудованием, где проведут необходимые обследования и дадут рекомендации для сотрудников. Здесь можно будет проконсультироваться с врачами общей и узкой практики, пройти ультразвуковое исследование, сдать анализы, сделать электрокардиограмму и цифровую флюорографию.

Главная цель проекта – обеспечить прохождение медицинских исследований и получение качественной консультации ведущих врачей сотрудникам Сбера и их родственникам, которые проживают не только в больших городах, но и в отдаленных населённых пунктах, где возможность профилактических осмотров отсутствует.

Первая остановка «Поезда здоровья»состоялась в г. Кольчугино Владимирской области, далее передвижная поликлиника отправится по маршруту: Владимир – Ковров – Муром.

Пётр Колтыпин, Вице-президент, Председатель Волго-Вятского банка ПАО Сбербанк:

Забота о здоровье сотрудников и клиентов – это наш ключевой приоритет. Мы давно, планово и системно, занимаемся этой темой. С начала пандемии мы особое внимание уделяем защите от коронавирусной инфекции. Сейчас мы предоставили новые возможности для заботы о здоровье и запустили «Поезд здоровья» - это уникальная возможность пройти дополнительные обследования для тех наших сотрудников и членов их семей, которые в том числе проживают в отдаленных населенных пунктах. Сейчас «Поезд здоровья» стартовал во Владимирской области, а далее он направится в Нижегородскую область.

Пройти обследование и проверить свое здоровье смогут как сотрудники банка, так и их родственники. Это позволит на ранней стадии определить и предотвратить развитие заболеваний.