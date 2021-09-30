На улице Карпинского открыто четырехполосное движение

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В Перми подходит к завершению масштабный проект, реконструкции участка улицы Карпинского в Перми, который был начат в 2020 году. На днях там запущено движение по четырем полосам.

Мэр Перми Алексей Дёмкин рассказал, что после реконструкции дорога расширена с 2 до 4 полос, на перекрестке улиц Карпинского, Советской Армии и Рязанской появилась круговая развязка. Здесь была оборудована ливневая канализация, переустроены тепловые сети, сети хозяйственно-бытовой канализации, газоснабжения и водопровода, кабельной канализации.

- Необходимость расширения этого участка была очевидна для всех, кто пользуется им, потому что спрос на него существенно превышал возможности проезда, - говорит Алексей Демкин. - Таким образом, проезжая часть тут стала шире в два раза. Сейчас первый этап реконструкции улицы Карпинского близится к завершению. Дальше в планах расширить улицу от Стахановской до шоссе Космонавтов. Все это позволит укрепить транспортный каркас города и разгрузить существующие улицы, - написал глава Перми Алексей Дёмкин в своем Instagram-аккаунте.

Сейчас осталось закончить ремонт тротуаров, будут смонтированы светофоры, нанесена разметка. Деньги на его реализацию были выделены из краевого дорожного фонда (75%) и бюджета города Перми (25%).

В планах у городских властей расширение участка улицы Карпинского от улицы Стахановской до шоссе Космонавтов, которую затем планируют соединить с улицей Крисанова.