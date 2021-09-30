В Пермском крае зафиксирован случай африканской чумы свиней

На инфицированную территорию будет запрещен въезд и выезд посторонних лиц. Фото: Виктория МИНАЕВА

28 сентября в частном подворье деревни Карабаи Краснокамского округа был выявлен случай заражения свиней африканской чумой. Чтобы не допустить распространения инфекции среди животных, губернатор Пермского края провел совещание с главами муниципальных образований. Обсуждался вопрос безопасности на территории региона.

- Прошу отнестись к ситуации максимально серьезно, необходимо обезопасить животных, чтобы не допустить их массового падежа, - отметил Дмитрий Махонин.

На период карантина на инфицированную территорию будет запрещен въезд и выезд посторонних лиц, за исключением специалистов профильных ведомств, ввоз, вывоз, убой свиней, заготовка кормов и введены другие ограничения, призванные остановить распространение заболевания.

Восемь населенных пунктов Краснокамского округа определены угрожаемой зоной распространения болезни. Ограничения введены в пределах села Усть-Сыны, деревни Кузнецы, деревни Конец-Бор, деревни Карабаи, деревни Малое Шилово, деревни Большое Шилово, деревни Нижние Симонята, деревни Гурино.

Свиноводам рекомендуют внимательно наблюдать за состоянием придомового поголовья и незамедлительно сообщать о любых аномалиях в ветеринарную службу.

Для справки: африканская чума свиней не передается от животных к человеку, вирус погибает при термической обработке в 70 градусов.