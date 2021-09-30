В Перми возбудили уголовное дело на подрядчика, занимавшегося ремонтом дороги

При ремонте дороги подрядчик использовал дешевые материалы, вместо заявленных. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Перми следователи возбудили уголовное дело на 45-летнего руководителя подрядной организации, которая занималась ремонтом дороги в Индустриальном районе Перми. По информации ГУ МВД по Пермскому краю, в 2019 году его компания выиграла муниципальный контракт на 53 миллиона рублей. После проведения ремонта эксперты взяли пробы дорожного полотна и отправили на исследование.

Экспертиза показала, что подрядчик использовал дешевые материалы, вместо тех, что были предусмотрены контрактом. Подрядчик предоставил подложные документы, согласно которым в ходе ремонта использовались прописанные в договоре материалы.

Бюджету причинен ущерб больше 4 миллионов рублей.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Ведется следствие.