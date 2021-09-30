Компания «Свеза» проводит ребрендинг

Фото предоставлено компанией «Свеза»

28 сентября «Свеза» объявила о проведении ребрендинга. Изменение корпоративного стиля стало логичным этапом развития, а также отражает внутреннюю и внешнюю трансформацию компании в одного из лидеров мирового ЛПК.

Новый логотип представляет собой стилизованный лист дерева, вписанный в четко очерченный квадрат. В нем также прослеживается направление вверх, то есть подчеркивается стремление к развитию и достижению новых вершин. Новый фирменный стиль и слоган «Природа прогресса» подчеркивают приверженность «Свезы» глобальным принципам клиентоцентричности, устойчивого развития, инновационности и операционной эффективности.

Ребрендинг стал закономерным шагом на пути к масштабированию бизнеса, появлению новых направлений и расширению географии присутствия. За последние годы из производственной компании, которая была представлена 7 комбинатами по выпуску березовой фанеры и ДСП, группа выросла в диверсифицированную структуру, куда входит ряд дочерних организаций, занимающихся, в частности, заготовкой сырья и производством биопродуктов. Помимо производства мы фокусируемся на инновациях. Кроме выпуска стандартной готовой продукции, мы предлагаем комплексные решения под конкретные задачи бизнеса наших клиентов. На нескольких площадках работают Центры технических разработок и готовится к запуску собственный R&D-центр в Санкт-Петербурге. В ближайших планах компании - выход на новые рынки, освоение новых направлений, в том числе создание производственных мощностей по глубокой переработке древесины.

Фото предоставлено компанией «Свеза»

Обновленное позиционирование перекликается с целями и задачами, закрепленными в долгосрочной Стратегии развития компании до 2030 года, принятой в 2019 году. Она предусматривает, в том числе, поэтапный переход на стопроцентное использование древесного сырья. Поэтому значительные инвестиции компания направляет в модернизацию оборудования и строительство экологичных производственных систем, ориентированных на рациональное использование ресурсов и цикличную экономику. Такой подход закреплен и в миссии компании – «Раскрываем потенциал мира во благо всеобщего прогресса».

Фото предоставлено компанией «Свеза»

В последний раз логотип компании менялся в 2015 году, рассказывает директор по корпоративным коммуникациям «Свезы» Валентина Лихачева. Тогда ребрендинг был необходим, чтобы объединить все комбинаты группы под единым именем. С тех пор компания начала стремительно развиваться, осваивать выпуск новых видов продукции, завоевывать новые рынки, заготавливать сырье собственными силами и внедрять принципиально новый подход к управлению своими ресурсами и мощностями.

«Наш бизнес развивается вместе с нашими клиентами. Чтобы способствовать их успеху, мы должны двигаться вперед. Поэтому мы взяли курс на инновации и расширение горизонтов. Обновленный бренд - это зримое воплощение наших целей - уже достигнутых и только задуманных», - сказал Анатолий Фришман, генеральный директор компании «Свеза».

Креативная концепция бренда разработана агентством Depot. Компания «Свеза» начала адаптацию к новому стилю, обновление коснется всех подразделений и займет несколько месяцев.

"Сильный корпоративный бренд должен показывать в коммуникациях свою готовность и планы по развитию отрасли, повышения ее конкурентоспособности как внутри страны по сравнению с другими отраслями промышленности, так и на международном рынке – рассказывает Раушан Султанов, креативный директор Depot. - Для реализации стратегии развития и для трансформации лесопромышленного комплекса необходимо говорить простым и понятным для широкой аудитории языком, формировать образ доступной, открытой и актуальной компании. Именно поэтому мы постарались объединить многообразие метафор и смыслов в фирменном стиле «Свезы». Логотип трансформировался и стал глобальнее, шире с точки зрения смыслов и системы. Развитие компании, расширение продуктового портфеля отразилось в системности визуального языка. Новый логотип передает прогрессивность и амбициозность компании, а также органично живет как на традиционных носителях, так и в цифровой среде».

Фото предоставлено компанией «Свеза»

«Компания развивается в сторону инноваций, поэтому в стиле мы соединили природные цвета и зеленый цвет, который транслирует диджитальность. Шрифт транслирует экспертность, уверенность и отражает международный статус компании, – дополняет Анна Бондарева, дизайнер брендингового агентства Depot. - В палитре бренда природные и экологичные оттенки сочетаются с яркими и насыщенными цветами, которые символизируют энергию, актуальность и движение вперед».

Наша справка

«Свеза» — российская компания, которая производит высококачественную кастомизированную продукцию из возобновляемых лесных ресурсов. В сентябре 2021 компания провела ребрендинг, теперь логотип представляет собой лист дерева, вписанный в четко очерченный квадрат, который также можно рассматривать как устремленную вверх стрелу – символ движения и прогресса. В перспективе «Свеза» планирует стать одним из лидеров мирового ЛПК, используя весь потенциал дерева и произведя различные материалы на его основе. Продукция компании уже завоевала доверие потребителей в более чем 90 странах мира на пяти континентах. В состав группы «Свеза» входит 7 комбинатов, а также ряд структур, в том числе компании, занимающиеся заготовкой сырья и производством биопродуктов. Высококачественная фанера «Свезы» используется в строительстве небоскребов и олимпийских объектов, производстве магистральных автоприцепов, высокоскоростных поездов и СПГ-танкеров, при создании экологичной мебели и стильных интерьеров. https://www.sveza.ru/