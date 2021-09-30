Валерий Сухих в третий раз избран председателем парламента Пермского края

Валерий Сухих. Фото: Законодательное Собрание Пермского края.

Председателем Законодательного Собрания Пермского края четвертого созыва избран Валерий Сухих. Его кандидатуру поддержали 44 депутата, 13 воздержались.

Его кандидатура была предложена членами Президиума регионального совета партии «Единая Россия».

- Главная задача – обеспечить бесперебойность деятельности регионального парламента по разработке и принятию законов, а также контролю их исполнения, - сказал Валерий Сухих.

Справка

Валерий Сухих родился 29 мая 1965 года в Перми. Окончил военно-медицинский факультет Томского медицинского института. В 2000 году получил ученую степень кандидата экономических наук, защитив диссертацию по специальности «Региональная и муниципальная экономика».

С 1996 года - председатель Пермской Городской Думы.

С ноября 2003 года - заместитель губернатора Пермской области. Курировал блок социальных вопросов.

С 17 июля 2006 года - заместитель председателя Правительства Пермского края.

С 15 января 2007 года - руководитель Администрации Губернатора Пермского края.

С 2008 года - председатель Правительства Пермского края.

С 23 декабря 2011 года – председатель Законодательного Собрания Пермского края второго созыва.

С 29 сентября 2016 года – председатель Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва.