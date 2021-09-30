В Перми несколько десятков домов останутся без холодной воды

. Фото: архив "КП"

В Перми в ближайшие дни несколько десятков домов будут отключены от холодного водоснабжения, об этом сообщает компания «Новогор - Прикамье». На сети проведут ремонтные работы. Запастись водой следуют жителям домов:

30 сентября с 9.00 до 19:30

Геологов, 1;

Космонавта Леонова, 47А, 60;

Адмирала Старикова, 17;

Газеты Звезда, 17, 20;

Ленина, 48, 50;

Пермская, 53, 55, 57.

1 октября с 10.00 до 16.00

Александра Щербакова, 40;

Домостроительная, 22, 33 ;

2 октября с 10.00 до 17.30

Гарцовская, 46, 50, 52, 54;

Колыбалова, 14, 16, 18, 20, 22, 44;

Лядовская, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 109, 111, 117, 119, 85, 87, 89, 91, 93, 94А, 95, 97, 98, 98А.