В Перми несколько десятков домов останутся без холодной воды

.
Фото: архив "КП"
В Перми в ближайшие дни несколько десятков домов будут отключены от холодного водоснабжения, об этом сообщает компания «Новогор - Прикамье». На сети проведут ремонтные работы. Запастись водой следуют жителям домов:
30 сентября с 9.00 до 19:30
Геологов, 1;
Космонавта Леонова, 47А, 60;
Адмирала Старикова, 17;
Газеты Звезда, 17, 20;
Ленина, 48, 50;
Пермская, 53, 55, 57.
1 октября с 10.00 до 16.00
Александра Щербакова, 40;
Домостроительная, 22, 33 ;
2 октября с 10.00 до 17.30
Гарцовская, 46, 50, 52, 54;
Колыбалова, 14, 16, 18, 20, 22, 44;
Лядовская, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 109, 111, 117, 119, 85, 87, 89, 91, 93, 94А, 95, 97, 98, 98А.