В Пермском крае коронавирус выявили в 29 территориях за сутки

Всего в Прикамье с начала пандемии выявили 101 070 случаев коронавируса. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Пермском крае за сутки коронавирусная инфекция подтвердилась у 480 жителей в 29 территориях. В Перми положительные тесты получили – 103 человека, 77 в Чернушинском, 40 – в Чусовском городских округах, 39 – в Пермском муниципальном районе.

В Куединском округе заболели 27 человек, в Кишертском 24, в Бардымском 18. В Еловском муниципальном округе ковид выявили у 16 жителей, в Осинском городском округе у 15, в Добрянском у 12, в Уинском муниципальном – у 9.

По 8 заболевших в Горнозаводском и Ильинском городских округах, по 7 – в Суксунском и Октябрьском, 6 – в Березовском.

По 3 случая в Губахе, Нытвенском и Лысьвенском городских округах, по 2 – в Очерском и Ординском. По одному заболевшему в Березниках, Краснокамском, Верещагинском, Кудымкарском, Частинском, Соликамском округах и ЗАТО Звездном.

Всего в Прикамье с начала пандемии выявили 101 070 случаев коронавируса.