В Пермском крае нашли погибшей пропавшую две недели назад женщину

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В Пермском крае окончены поиски 43-летней жительницы Лысьвы. Ольга Гаврилова найдена погибшей, об этом сообщают волонтеры поискового отряда «Регион 59».

Что произошло с Ольгой, волонтеры не сообщают.

Кстати, 29 сентября стало известно, что найден погибшим уроженец Кургана Александр Тарасов. Мужчину искали почти полтора месяца. В середине августа 32-летний Александр поехал из Кургана в Москву, 18 числа он приехал на пермский автовокзал, чтобы пересесть на другой транспорт и пропал.