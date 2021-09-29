Уголовное дело возбудили на дорожников: в ночном ДТП в Пермском крае погиб водитель и пострадал пассажир

В ДТП в Чусовском районе погиб водитель. Фото: Василий Вахрин

В Чусовском районе 17 сентября произошло ДТП, в котором погиб водитель и серьезно пострадал пассажир.

Ночью на дороге «Полазна - Чусовой» автомобиль врезался в железобетонный блок, разделяющий полосы. На дороге велись ремонтные работы ООО «ЕВРОДОРСТРОЙ». По информации прокуратуры Пермского края, которая провела проверку, дорожные работы велись с нарушениями норм и требований безопасности. Рабочие не оградили участок дороги и не оборудовали его сигнальной дорожной подсветкой.

Материалы проверки были переданы в правоохранительные органы, которые возбудили уголовное дело по статье «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека».