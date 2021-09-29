Операторы горячей линии по коронавирусу ответят на вопросы о введении QR-кодов в Прикамье

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Как известно, в Пермском крае собираются ввести систему, при которой попасть на массовые мероприятия можно будет по QR-коду сертификата о пройденной вакцинации.

В Министерстве информационного развития и связи Пермского сообщили, что жители Прикамья могут получить ответы на вопросы по этому поводу на региональной горячей линии по коронавирусу по телефону 8 (342) 258 07 87 и короткому номеру 122. Операторы готовы ответить как физическим лицам, так и представителям организаций.

В краевом оперштабе по противодействию коронавирусу напоминают, что в регионе продолжается вакцинация от коронавируса. Записаться на нее можно через регистратуры медучреждений, участвующих в иммунизации, и в МФЦ. Также записаться на прививку от COVID-19 можно через сайт КВрачу https://k-vrachu.ru/ Возможность записи через мобильное приложение КВрачу появится позже.

Сделать прививку без записи можно в мобильных пунктах вакцинации. Информация о графике и местах их работы регулярно размещается на сайте регионального Минздрава по ссылке.

Напомним, поставить прививку от COVID-19 могут граждане РФ старше 18 лет, не болевшие COVID-19 в последние 6 месяцев и не имеющие противопоказаний. В настоящее время не проводится иммунизация кормящих матерей. Вакцинация беременных женщин возможна после 22 недель беременности, и только для женщин, входящих в группу риска развития тяжелых форм ковида, и в случае, когда ожидаемая польза вакцинации матери превышает потенциальный риск для плода. Также отметим, что допускается применение только одной вакцины - «ГамКовидВак» (Спутник V).

После записи нужно будет приехать в поликлинику за 15 минут до назначенного времени. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, и полис ОМС. В поликлинике будет нужно заполнить и подписать согласие на вакцинацию, а также небольшую анкету о состоянии здоровья. Затем после осмотра врачом будет сделана прививка. В течение 30 минут после нее нужно будет находиться под наблюдением медицинских работников.

Если вы делаете прививку двухкомпонентной вакциной, на вторую процедуру вас запишут сотрудники медучреждения. Интервал между введением компонентов составляет 14-21 день (в зависимости от вакцины).

Вакцинироваться от COVID-19 в Пермском крае можно в 61 медицинской организации. В их числе учреждения, подведомственные региональному Минздраву, а также ФГБУЗ «ПКЦ ФМБА» и различные частные организации. Весь список медучреждений, проводящих иммунизацию, опубликован по ссылке . Кроме того, для удобства жителей Прикамья, желающих защититься от COVID-19, информация о действующих в регионе прививочных пунктах занесена в Google, Яндекс, «Яндекс.Карты», «Google Карты» и «2ГИС».