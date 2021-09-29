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В ПГНИУ появится координационный центр по профилактике экстремизма. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

Центр будет разрабатывать информационные и образовательные материалы для профилактики вовлечения молодежи в деструктивные организации. А также для более качественной социальной и культурной адаптации иностранных студентов.

Помимо этого, специалисты центра будут проводить курсы повышения квалификации для сотрудников образовательных учреждений.

«Мы привлечем лучших российских экспертов, чтобы предотвращать трагедии задолго до того, как преступник возьмётся за оружие. В задачи экспертов войдет и выстраивание доверительного диалога с молодежью. Это необходимо, чтобы как можно раньше выявлять потенциальную опасность», – комментирует ректор Пермского университета Дмитрий Красильников.

Напомним, вооруженное нападение на университет произошло 20 сентября. Нападавший – 18-летний первокурсник вуза Тимур Бекмансуров. Жертвами стрельбы стали 6 человек. Еще 43 пострадали.