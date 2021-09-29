АО «Транснефть – Прикамье» выпустило молодь рыбы в водоемы регионов расположения производственных объектов

Фото: АО «Транснефть-Прикамье»

АО «Транснефть - Прикамье» в рамках экологической деятельности выпустило более 49 тыс. мальков стерляди и судака в Воткинское и Куйбышевской водохранилища на территории Пермского края и Республики Татарстан.

В экологических мероприятиях принимали участие представители отделов государственного контроля, надзора и охраны водно-биологических ресурсов Средневолжского территориального управления Росрыболовства.

Молодь рыбы была выращена специально по заказу АО «Транснефть – Прикамье» в рыбных хозяйствах и доставлена к местам выпуска специальным транспортом, который способен обеспечить необходимый кислородный и температурный режим.

Комиссия по приему рыбоводной продукции подтвердила удовлетворительное состояние биоресурсов перед выпуском. До конца текущего года планируется выпустить в естественную среду обитания еще 104 тысячи мальков.

Восполнение популяции промысловых видов рыб является важной составляющей корпоративной программы поддержанию биологического разнообразия и призвано содействовать поддержанию баланса биоресурсов крупных рек.

АО «Транснефть - Прикамье», являясь экологически ответственным предприятием, уже более 10 лет осуществляет зарыбление водоёмов. Только за последние пять лет предприятием выпущено в естественную среду около 1,6 млнмальков сазана, щуки, стерляди и судака.