Пенсионерка устроила в своей квартире приют для 14 собак

. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Перми 65-летняя пенсионерка устроила в своей квартире настоящий приют для собак. Об этом сообщили в пресс-службе краевого УФССП России.

Так, дома у гражданки живут 14 собак, которых она ни разу не выводила на улицу. На свою территорию женщина также предпочитает никого не пускать.

Пенсионерка не заботилась о здоровье животных и о благополучии соседей. Помимо неприятных запахов и полчищ насекомых, жильцы дома из-за порыва стояка остались без тепла. Авария была локализована в квартире пенсионерки.

Чтобы произвести замену стояка, коммунальщики надели противогазы, вооружились лопатами и защитными рукавами. Почти час они разгребали грязь и собачьи экскременты, но все же добрались к месту протечки.

Несмотря на антисанитарию и громкий лай животных, приставы и работники коммнуальных служб сделали свою работу на отлично: все жители подъезда обеспечены теплом.