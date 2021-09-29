На благотворительный счет пострадавшим в ПГНИУ перевели 7,2 миллиона рублей

Фото: permkrai.ru

На благотворительный счет пострадавшим в трагедии в ПГНИУ с 20 сентября перевели 7,2 млн руб. В благотворительности поучаствовали более 27 тысяч юридических и физических лиц. Сбор средств продолжается, сообщает пресс-служба краевого правительства.

Расчетный счет и реквизиты для перечисления средств:

Полное наименование: Государственное автономное учреждение «Пермский краевой фонд социальной поддержки населения»

Юридический адрес: 614000, г. Пермь, ул. Екатерининская, 98 Почтовый адрес: 614000, г. Пермь, ул. Екатерининская, 98 ИНН 5906008495 КПП 590201001 ОГРН 1025901366842 ОКПО 24045533 Банковские реквизиты для перечисления Сбербанк:

р/с 40603810749774000007 (рублевый)

Волго-Вятский банк ПАО Сбербанк

БИК 042202603

Кор.счет 30101810900000000603

Назначение платежа: помощь пострадавшим в результате нападения в пермском университете.

Отметим, дело не ограничилось материальной помощью. Пермяки собрали более 400 литров крови. Донорами стали 726 человек.

Продолжается и оказание психологической помощи всем желающим.

Вооруженное нападение на университет произошло 20 сентября. Нападавший – 18-летний первокурсник вуза Тимур Бекмансуров. Жертвами стрельбы стали 6 человек. Еще 43 пострадали.