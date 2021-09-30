В Перми мужчина требовал вызвать к нему психбригаду и обещал поджечь канистру с бензином

. Фото: архив "КП"

В Перми 28 сентября в городскую службу спасения поступил интересный звонок.

Как сообщает источник «КП-Пермь», 65-летний заявитель попросил вызвать к нему психбригаду. Но потом от нее отказался и просил прислать человека, который бы поговорил с ним и успокоил. В противном случае он угрожал тем, что у него есть канистра с бензином, которую он подожжет.

По прибытии бригады спасателей выяснилось, что мужчина любить выпить спиртного и в состоянии алкогольного опьянения часто звонит в разные службы, придумывает истории и угрожает. Более того, дома находилась жена гражданина, которая молча наблюдала все выходки мужа и не пыталась его остановить.

Вызов признали ложным. А за дело взялась полиция.

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