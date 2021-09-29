«Ростелеком» установил систему учета пассажиропотока в пермских трамваях

Фото: «Ростелеком»

«Ростелеком» установил систему учета пассажиропотока в трамваях города Перми. Работа проводилась в рамках контракта между муниципальным унитарным предприятием «Пермгорэлектротранс» и компанией «Ростелеком».

Система учета в пермских трамваях обеспечивает мониторинг пассажиропотока, анализ и планирование пассажирских перевозок в транспорте. В дальнейшем это позволит определить самые популярные трамвайные маршруты и выявить пиковое время нагрузки транспорта. Кроме того, система дает возможность отслеживать работу кондуктора на линии.

Фото: «Ростелеком»

Петр Козловский директор Пермского филиала ПАО «Ростелеком»:

«Многолетний опыт компании “Ростелеком” в оснащении цифровыми сервисами позволяет качественно и быстро формировать инфраструктуру для решения самых сложных телекоммуникационных задач, в том числе для работы сервисов по обеспечению городского комфорта. В пермских трамваях специалисты “Ростелекома” установили 59 комплексов по подсчету пассажиров. Датчики располагаются над каждым входом в вагон. Счетчики передают количественную информацию сначала в кабину водителя, затем она автоматически уходит на сервер, находящийся в “Пермгорэлектротрансе”».

Анатолий Путин, начальник департамента транспорта администрации Перми:

«Городские власти за последние годы значительно обновили парк общественного транспорта, это касается и автобусов, и трамваев. Буквально на днях была объявлена закупка еще десяти современных трамваев, поставка начнется уже в конце года. Однако общественный транспорт должен обладать и умной начинкой, которая позволит рационально использовать бюджетные средства. Ранее пермские трамваи были оборудованы системой видеонаблюдения, которая сейчас дополнена счетчиками пассажиропотока. Устанавливая мониторинг в транспорте Перми, мы хотим повысить комфорт и безопасность наших пассажиров, а также отслеживать пассажиропоток. Опираясь на объективные данные, мы сможем принимать управленческие решения по увеличению или уменьшению количества единиц подвижного состава на определенных маршрутах».