ПГНИУ продолжает оказывать психологическую помощь после трагедии в университете

. Фото: Григорий СЕРЕДКИН

Пресс-служба ПГНИУ сообщила три адреса, куда сейчас можно обратиться за психологической помощью.

Сейчас психологи работают по трем адресам:

— Общежитие 5: юридическая клиника №122 или комната отдыха, 3 этаж, с 10 до 20 часов.

— Городской психологический центр, Комсомольский пр, 84а, по графику работы центра. Запись на очную консультацию: 2-700-185.

— Центр психолого-педагогической помощи ПГНИУ, ул. Генкеля, 3а. Консультации как очно (пока доступно только для проживающих в общ. 2 и 8), так и онлайн. Запись по электронной почте – psycentr.psu@gmail.com или по номеру телефона: 2-396-776. Прием с 10:00 до 17:00.

«Говорить о своих чувствах важно и нужно, особенно в это непростое для всех нас время. Испытывать тревогу и страх — это нормально. Главное помнить, что эти чувства преодолимы и справиться с ними помогут специалисты. Мы призываем вас позвонить вашей семье или вашим близким. Не закрывайтесь в себе — поделитесь своими мыслями или приходите на очную встречу», - отметили в университете.

Те, кто готовы получить психологическую помощь дистанционно, могут позвонить по телефонам доверия 8 (800) 2008-911 или 8 (800) 2000-122.

Напомним, вооруженное нападение на университет произошло 20 сентября. Нападавший – 18-летний первокурсник вуза Тимур Бекмансуров. Жертвами стрельбы стали 6 человек. Еще 43 пострадали.