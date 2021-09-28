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Общество28 сентября 2021 19:05

Новые случаи COVID-19 выявили в 23-х муниципалитетах Прикамья

Рассказываем, где больше всего новых заражений
Григорий СЕРЕДКИН
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Фото: permkrai.ru

Фото: permkrai.ru

В Прикамье новые заражения коронавирусом выявлены в 23-х муниципалитетах Пермского края. Напомним, на 28 сентября в регионе выявили 473 новых зараженных ковидом.

Как рассказали в краевом Роспотребнадзоре, в Перми инфекцию выявили у 264 человек. В Чернушинском городском округе вирус выявили 39 человек. В Чердынском - у 27. В Куединском муниципальном округе у 20.

17 случаев обнаружили в Октябрьском городском округе, 15 – в Бардымском, 14 – в Березниках. По 10 новых случаев подтверждено в Лысьвенском городском и Еловском муниципальном округах. 8 – в Нытвенском городском округе, по 7 – в Осинском округе и в Кунгуре.

В Соликамском городском округе выявлено 6 инфицированных, в Пермском муниципальном районе 5. В Краснокамске – 3.