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В пермской краевой больнице скончались два вакцинированных от COVID-19 пациента. Об этом на заседании краевого оперштаба рассказал главврач больницы Анатолий Касатов.

Как позже пояснил Анатолий Касатов, у обоих пациентов была незавершенная вакцинация. Они заразились спустя несколько дней после прививки. А иммунитет формируется спустя несколько недель после вакцинации.

На сегодняшний день в реанимации нет ни одного вакцинированного от коронавируса пациента.

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