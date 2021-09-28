Александр Субботин и Ринат Гусейнов не помогут «Звезде» в игре в «Тюменью»

Александр Субботин, Ринат Гусейнов и Данил Зуев. Фото: ФК "Звезда"

Александр Субботин и Ринат Гусейнов не помогут «Звезде» в ближайшем матче против ФК «Тюмень». Форвард и защитник продолжают восстанавливаться от травм, сообщает клубная пресс-служба.

«Александр Субботин и Ринат Гусейнов приступят к беговой работе на тренировках после мачта против ФК "Тюмень". Сейчас оба футболиста проходят восстановительные процедуры под присмотром медицинского персонала команды», - рассказали в клубе.

Напомним, матч «Звезда» - «Тюмень» в рамках группы «4» ФНЛ-2 состоится 30 сентября в Перми на стадионе «Звезда» (0+). Более недели команду возглавляет известный российский тренер Валерий Петраков, который заменил на посту Константина Парамонова. Но в первом матче под руководством Петракова «Звезда» проиграла пермскому «Амкару» – 1:3.

Также команде не поможет полузащитник Данил Зуев. Он перенес операцию на колене и присоединится к команде только во втором круге ФНЛ-2.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Дерби есть дерби: встреча «Амкара» и «Звезды» завершилась победой красно-черных

Теперь «амкаровцы» отстают от первого места всего на два очка (Подробнее...)