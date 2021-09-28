В центре Перми внедорожник столкнулся с такси

"Мой город Пермь"/Вконтакте
В центре Перми на улице 25 октября внедорожник столкнулся с такси. Об этом сообщает пермский городской паблик «Мой город Пермь».
Водитель такси намеревался проскочить перекресток на красный сигнал светофора, но столкнулся с внедорожником. Водитель «Лэнд крузера» двигался по улице Швецова со стороны улицы Сибирской в направлении улицы Максима Горького.
В ДТП пострадал водитель автомобиля такси. По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.