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Происшествия28 сентября 2021 17:13

В центре Перми внедорожник столкнулся с такси

Пострадал водитель легкового авто
Григорий СЕРЕДКИН
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"Мой город Пермь"/Вконтакте

"Мой город Пермь"/Вконтакте

В центре Перми на улице 25 октября внедорожник столкнулся с такси. Об этом сообщает пермский городской паблик «Мой город Пермь».

Водитель такси намеревался проскочить перекресток на красный сигнал светофора, но столкнулся с внедорожником. Водитель «Лэнд крузера» двигался по улице Швецова со стороны улицы Сибирской в направлении улицы Максима Горького.

В ДТП пострадал водитель автомобиля такси. По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.