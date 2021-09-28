Где больше всего туристов из Прикамья: телеком-аналитики об отдыхе пермяков

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Специалисты МегаФона проанализировали туристические предпочтения пермских абонентов с помощью обезличенной статистики на основе Big Data. По данным связистов, в этом году количество поездок за рубеж по сравнению с допандемийным 2019 годом снизилось почти на 70%. Впрочем, отправляясь за границу, жители региона традиционно первыми начинают общение по телефону – исходящих звонков почти в 2 раза больше, чем входящих вызовов.

Для отдыха пермяки выбирали страны с адекватными условиями въезда и стоимостью – Турцию, Абхазию, Египет, Кипр и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Но среди жителей края есть и любители экзотики. Несмотря на сложности логистики и карантинные ограничения, пермяки отправились в Мексику, Португалию, Австралию и Иорданию. Из стран СНГ самыми посещаемыми стали Украина, Казахстан и Таджикистан.

Впрочем, большая часть пермяков - абонентов МегаФона (95%) выбрали отдых внутри страны. Курорты Краснодарского края, ожидаемо, стали самым привлекательным направлением. В этом году здесь побывал каждый девятый путешественник. В топе популярных локаций также – Татарстан и достопримечательности Башкирии. Меньше всего пермских туристов интересовали Сахалин, Камчатка и Магадан, хотя в прошлом году именно регионы Дальнего Востока входили в топ популярных направлений.

Интересно, что культурная столица России - Санкт-Петербург в этом году у пермяков не в тренде: город и его окрестности посетили в два раза меньше туристов, чем Москву.

В гости в Пермский край чаще всего приезжали из Нижнего Новгорода, Москвы и Московской области, Уфы.

Специалисты МегаФона также сообщили: всего за 3 месяца на российских и зарубежных курортах пермяки проговорили почти 600 000 часов и использовали более 2 000 терабайт интернета. Такого объема трафика хватит на непрерывный просмотр роликов с YouTube в течение 144 лет. В летние месяцы усилился интерес пермяков к гейминговым сервисам – игры стали популярнее в три раза в сравнении с весенним периодом этого года. Опции для снижения стоимости услуг подключали чаще всего туристы, которые отдыхали в Турции, на Кипре, в Греции и Египте.