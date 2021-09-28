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Общество28 сентября 2021 15:32

Пермячка сделала прививку от коронавируса в 102 года

Анна Егоровна стала самым пожилым вакцинированным в регионе
Анна Маркова
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Прививку пермячка сделала в «Городской клинической поликлинике № 5» Перми.

Прививку пермячка сделала в «Городской клинической поликлинике № 5» Перми.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Перми сделали прививку от коронавируса 102-летней жительнице. Пермячка Анна Егоровна И., оказалась самой пожилой вакцинированной в регионе. Прививку она сделала в «Городской клинической поликлинике № 5» Перми.

В Минздраве рассказали, что она чувствует себя хорошо, не испытывала недомогания и уверена в эффективности прививки. Специалисты отмечают, что Люди пожилого возраста переносят вакцинацию легко, без побочных эффектов.

- Я подошла к вопросу вакцинации основательно, - говорит Анна Егоронва. - Изучала, как действуют разные вакцины, и пришла к выводу, что нужно обязательно сделать прививку для собственной безопасности. Хочу еще сделать прививку от гриппа, но позже. Как рекомендуют врачи.

Кстати, в Пермский крае привезли еже одну партию вакцины «Спутник V» - 52 200 комплектов. В Минздраве региона сообщают, что с начала вакцинации доставлено больше одного млн комплектов вакцины от коронавируса.

Привиты 758,3 тысяч жителей. Полностью завершили курс иммунизации двухкомпонентными вакцинами 626 тысяч человек.