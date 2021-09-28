Министерскую награду вручили сотруднице «Азота»

Фото: «Азот» АО «ОХК «Уралхим»

Евгения Меленчук, аппаратчик обессоливания воды производства аммиака филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим»,удостоена ведомственного знака отличия в труде. Накануне она получила почетную грамоту Министерства промышленности и торговли Российской Федерации.

На «Азоте» Евгения Меленчук работает 32 года.За это время в совершенстве изучила работу оборудования. Коллеги отзываются о ней как о технически грамотном, квалицированном специалисте, которому под силу сложные производственные задачи. На протяжении многих лет она является инструктором производственного обучения. За время работы подготовила и обучила восемь работников. Трудовая деятельность Евгении Меленчук неоднократно отмечалась Почетными грамотами предприятия. Ей присвоены звания «Кадровый азотчик» и «Заслуженный азотчик».

В этом году грамота Министерства промышленности и торговли Российской Федерации вручена восьми сотрудникам завода. Ведомственные знаки отличия Министерства промышленности и торговли Российской Федерации – это высочайшее признание заслуг для сотрудников химической отрасли. Они вручаются работникам за достижение высоких производственных показателей, повышение эффективности производства и качества продукции.

Андрей Семенюк, директор филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим»:

- Министерская награда – это признак высокого профессионализма и серьезного вклада в развитие предприятия. Приятно, что наши сотрудники – в числе лучших химиков России. Высокую оценку получают азотчики, которые трудятся на заводе много лет, вкладывают в производство не только опыт и знания, но и душу. У них, помимо основной работы, всегда есть идеи и предложения по развитию производства. Благодаря таким инициативным и ответственным людям, предприятие работает стабильно.